Загострення конфлікту у Південному Судані: Аваков запевнив, що українські миротворці не постраждали

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава МВС України Арсен Аваков.

"Щойно зміг поговорити з командиром українського персоналу місії ООН у Південному Судані - підполковником поліції Сергієм Мазуровим. Наші - всі живі та здорові! Всі - на зв'язку - на території бази у Джубі", - розповів міністр внутрішніх справ.

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За його словами, обстановка в Джубі, незважаючи на спроби врегулювання конфлікту з боку генсека ООН, продовжує залишатися напруженою.

"За необхідності, за погодженням з командуванням сил ООН, МВС України вживатиме всіх необхідних заходів для евакуації миротворчої місії", - запевнив Аваков.

Раніше 11 липня УНІАН повідомляв, що більше 300 осіб загинули внаслідок зіткнень у столиці Південного Судану Джубі.