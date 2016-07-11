Загострення конфлікту у Південному Судані: Аваков запевнив, що українські миротворці не постраждали
З учорашнього дня під перехресний вогонь протиборчих сил в Джубі, столиці Південного Судану, потрапили миротворці ООН, у складі яких, згідно з міжнародними зобов'язаннями України, задіяний 31 офіцер Нацполіції та Нацгвардії України.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава МВС України Арсен Аваков.
"Щойно зміг поговорити з командиром українського персоналу місії ООН у Південному Судані - підполковником поліції Сергієм Мазуровим. Наші - всі живі та здорові! Всі - на зв'язку - на території бази у Джубі", - розповів міністр внутрішніх справ.
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За його словами, обстановка в Джубі, незважаючи на спроби врегулювання конфлікту з боку генсека ООН, продовжує залишатися напруженою.
"За необхідності, за погодженням з командуванням сил ООН, МВС України вживатиме всіх необхідних заходів для евакуації миротворчої місії", - запевнив Аваков.
Раніше 11 липня УНІАН повідомляв, що більше 300 осіб загинули внаслідок зіткнень у столиці Південного Судану Джубі.