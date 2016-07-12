Православні християни сьогодні відзначають день Петра і Павла

Як повідомляє сайт "Православна спадщина України на Святій Горі Афон", це свято завжди відзначається 12 липня, після Петрового посту, так як згідно з церковним переказом, смерть апостолів відбулася або в один день, або з різницею рівно один рік.

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Апостол Петро першим серед учнів назвав Ісуса Христа Вчителем, Месією. До того, як стати учнем Христа, він був рибалкою на Генісаретському озері. Коли перед розп'яттям Христа взяли під варту, Петро тричі відрікся від Господа, як Той і пророкував йому. Але Петро покаявся і спокутував свою зраду тим, що проповідував Євангеліє по берегах Середземного моря, в Антіохії, Малій Азії, Єгипті, Греції, Римі, Іспанії, Карфагені і Британії.

У Новий Завіт увійшли два Соборні послання апостола Петра.

У 67 році Петро повернувся в Рим, де його стратили за євангельську проповідь. Він був розіп'ятий на хресті головою вниз: про це їх попросив сам апостол Петро, так як вважав, що негідний померти так само як Ісус Христос.

Апостол Павло не був учнем Христа під час Його земного життя. Він отримав гарну освіту в Єрусалимі і переслідував християн. По дорозі в Дамаск Господь закликав його до апостольського служіння. З моменту хрещення, апостол Павло став ревним проповідником Христа. З 45 за 51 рік він пройшов весь острів Кіпр. Разом зі святим Варнавою він заснував християнські громади в декількох містах Малої Азії. Павло навчав людей в Македонії, Греції та інших землях. Апостол Павло написав 14 послань.

Після останнього ув'язнення він прийняв мученицьку смерть від меча. Сталося це недалеко від Риму в 67 році.

Традиція відзначати день Петра і Павла сходить до 258 року, коли у Римі відбулося перенесення мощей апостолів. Сталося це 12 липня або 29 червня за старим стилем. В 324 році в Константинополі і Римі з'явилися перші храми на честь апостолів Петра і Павла.

Відразу після Хрещення Русі у 988 році день пам'яті апостолів Петра та Павла став відзначатися і на слов'янських землях. За церковними переказами, першу ікону святих апостолів на нашу землю привіз святий рівноапостольний князь Володимир з Корсуня.

У 1185 році в Новгороді з'явився перший монастир на честь первоверховних апостолів.

В Україні досить багато храмів на честь Петра і Павла. У Софії Київської є настінні фрески із зображенням святих апостолів. На іконах святі зазвичай зображуються разом: апостол Петро тримає ключ, а апостол Павло - книгу.

У народі святі Петро і Павло завжди вважалися покровителями рибалок.

У багатьох районах України саме 12 липня починалася жнива.