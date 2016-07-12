В окупованому Севастополі повалили пам'ятник маленькому Леніну (фото)

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив так званий віце-губернатор Севастополя Олександр Решетніков.

"Сьогодні вранці відвідувачі виявили скульптуру скинутою з постаменту. Поруч на асфальті крейдою було обведено силует, як це зазвичай роблять після смертельних випадків", - написав він.

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За його словами, "Севастополь шанобливо відноситься до пам'яток різних епох".