В окупованому Севастополі повалили пам'ятник маленькому Леніну (фото)
14:30, 12 липня 2016Суспільство
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В окупованому Севастополі невідомі повалили пам'ятник юному Володимиру Ульянову (Леніну), який стояв у дитячому парку.
Скульптуру скинули з постаменту / politnavigator.net
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив так званий віце-губернатор Севастополя Олександр Решетніков.
"Сьогодні вранці відвідувачі виявили скульптуру скинутою з постаменту. Поруч на асфальті крейдою було обведено силует, як це зазвичай роблять після смертельних випадків", - написав він.
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За його словами, "Севастополь шанобливо відноситься до пам'яток різних епох".
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