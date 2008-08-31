У Кременчуці двоє злодіїв поцупили понад 20 сейфів з грошима

Міліція Кременчука затримала двох злодіїв, яких обвинувачують в крадіжці понад 20 сейфів з грошима.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник начальника Кременчуцького міського управління міліції Денис ЗАХАРЧЕНКО.

За його словами, обидва затриманих - чоловіки 20 і 25 років.

“Обох підозрюваних брали за результатами достатньо тривалої міліційної розробки”, - зазначив правоохоронець. На його думку, за затриманими - понад 20 крадіжок металевих сейфів з магазинів і підприємств міста.

Також міліція перевіряє затриманих на причетність до крадіжок сейфів з приватного житла , коли з будинків зникали зачинені під замок зброя, гроші і коштовності.