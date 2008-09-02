Полтавчанам заборонили пускати феєрверки без згоди пожежників

З метою забезпечення громадського порядку, безпечної життєдіяльності міста та його громадян міськвиконком Полтави видав розпорядження «Про впорядкування проведення масових заходів з використанням піротехнічних виробів».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Полтавського міськвиконкому, згідно з цим розпорядженням підприємствам, організаціям, установам і громадянам категорично заборонено застосовувати піротехнічні вироби без письмового узгодження з органами державного пожежного нагляду й органами місцевого самоврядування.

У розпорядженні визначено порядок проведення масових заходів і перелік спеціально відведених місць для цього.

Міліції наказано суворо контролювати дотримання розпорядження.