Обманули Prozorro: столична лікарня закупила швабри по 2,5 тисячі за штуку

Як повідомляє Transparency International Ukraine, 13,8% процедур закупівель медичних закладів у Києві проведені непрозоро.

До способів обійти систему електронних закупівель Prozorro належать: розмитий опис предмету покупки, відсутність у переможців документів, які вимагалися на момент подачі заявки, «виписування» умов під власних постачальників. За даними, які можна дослідити через внутрішню систему bi.prozorro, 79 % закупівель мають низьку якість оголошень, а 72,5 % - низьку конкурентну активність.

Читайте такожСША мають намір виділити Україні $14 мільйонів для просування системи Prozorro

Так, у Київському міському клінічному онкологічному центрі під час закупівлі професійних німецьких швабр Vermop було зазначено, що предметом закупівлі є «пристрій з утримувачем та насадкою». Пропозицію в зазначеному тендері подав лише один учасник. 50 «пристроїв» було придбано за 123 тис. грн. (2,5 тисячі за швабру). Такий нечіткий опис предмету закупівлі вводить в оману учасників і знижує конкурентність.

У Transparency навели ще один приклад обходу системи. Так, перинатальний центр м. Києва під час закупівлі послуг із прання білизни висунув вимоги щодо обов’язкової наявності виробничих та адміністративних приміщень, які належать учаснику на правах власності, та досвіду робіт на ринку послуг з прання не менше 5 років. Проте, пропозиція переможця не містить документів, які б підтверджували відповідність зазначеним вимогам.

Загалом, згідно з повідомленням, з початку 2016 року через систему електронних закупівель Prozorro медичними закладами м. Києва було проведено 4109 тендерів. Загальна сума контрактів, укладених за результатами закупівель складає 53,8 млн. грн., потенційна економія складає 25,6 млн. грн., або 20,77% , середня кількість пропозицій в 1 процедурі складає 2,74.