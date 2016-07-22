Мешканці Харківщини загрожує до 5 років за те, що залишила малолітню дитину у няні

Як повідомляє прес-служба Головного управління поліції в Харківській області, 7 липня до працівників Слобідського відділу поліції звернулася 49-річна харків’янка. Жінка, що надає послуги няні, розповіла, що через Інтернет до неї звернулась молода жінка з проханням доглянути її сина Богдана віком 2,5 роки. Через декілька днів мати зникла та перестала виходити на телефонний зв'язок.

Хлопчик протягом двох тижнів з 19 червня мешкав у 49-річної жінки.

Потім вона звернулась на прийом до дільничного інспектора Слобідського відділу поліції.

"Дитину було доставлено до лікарні, де вона знаходиться до теперішнього часу", - додають у поліції, не зазначаючи причину госпіталізації.

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Через 4,5 години після публікації повідомлення про розшук батьків хлопчика поліція повідомила, що мати малолітнього Богдана знайшлася.

22-річну уродженка Ізюма Харківської області "проходила стажування в одній із фірм на проспекті Гагаріна".

Поліцейські доставили молоду матір до відділу поліції. Вона пояснила, що виховувала сина самостійно.

"В Харкові винаймає кімнату, грошей на життя постійно не вистачає, тому й вирішила тимчасово залишити дитину няні", - передаю правоохоронці пояснення жінки.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.