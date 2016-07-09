У Харкові невідомі викрали 6-річну дитину - поліція

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Харкова, подія сталася сьогодні, 9 липня, близько 11:00 на вулиці Старошишківській у Київському районі міста.

За даними поліції, жінка гуляла вздовж будинку із 6-річним хлопчиком, коли до них під'їхав автомобіль темного кольору "Фольксваген Вента" з номерами чорного кольору.

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З нього вийшли дівчина та чоловік, який був вдягнений у камуфляжний одяг. Вони різко вирвали хлопчика та посадили його до автомобіля. Жінка намагалася зупинити транспортний засіб, перегородивши йому дорогу, та водій «штовхнув її передньою частиною автомобіля».

Патрульні поліцейські на місці події встановили, що жінка є цивільною дружиною батька дитини. На цей час вона госпіталізована до лікарні невідкладної допомоги з численними забиттями м'яких тканин, травмою живота та підозрою на струс мозку.

Автомобіль із викрадачами та хлопчиком поїхав у напряму центра міста. Обставини події з'ясовуються.