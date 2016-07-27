В РНБО розповіли про "російський слід" у хакерських атаках на українські компанії

Як повідомили УНІАН в прес-службі Ради національної безпеки і оборони України, про це сказав керівник Служби з питань інформаційної безпеки апарату РНБОУ Валентин Петров в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF.

«Це був процес, що тривав не менше півроку, внаслідок якого було уражено не лише українські енергетичні компанії - це була лише верхівка айсберга - були уражені також ряд інших великих підприємств, а також один з національних телеканалів», - зауважив він.

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За словами Петрова, українські спеціалісти виявили, що сліди хакерських атак, які були здійснені на українські енергетичні підприємства, ведуть до російських серверів, «та є всі ознаки участі російських програмістів у розробці різних систем для цього».

«Вітчизняні криміналісти під час аналізу вірусу виявили велику ймовірність того, що вірус був створений та мав всі налаштування для роботи з кириличним алфавітом», - повідомив він. Петров також додав, що прообраз вірусу, який застосовувався проти енергетичних компаній України, 2007 року активно поширювався на одному з комп'ютерних форумів росіянином.

«Він поширював на спеціалізованому форумі програму, яка пізніше стала вірусом для ураження українських компаній. Тобто за створенням і походженням цього вірусу стоїть російський громадянин», - сказав Петров.

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Крім того, на його думку, підтвердженням того, що вірус було підготовлено та запущено саме з території РФ свідчить факт, що часові налаштування на комп'ютері, на якому створили цей вірус, збігаються з часовим поясом Москви і Санкт-Петербургу.

«Росія сьогодні прагне відновити свою геополітичну велич, і тому вона вимушена вдаватись до різноманітних асиметричних способів, зокрема, до пропаганди та кіберзагроз. Ті події, які відбулися в Україні, спрямовані насамперед не проти України, це - демонстрація потенційних можливостей Росії для Заходу» , - наголосив Петров.

«Атаки на енергетичні компанії - це тривожний дзвінок для нас, але ще більше тривожний дзвінок для країн Європи та тих країн, де інформаційні технології набагато краще розвинені, ніж в Україні. Російська кібернетична атака мала демонстративне завдання - показати наявність кібернетичної зброї, яка ставить під загрозу безпеку країн Заходу», - додав Петров.