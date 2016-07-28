Під час обшуків у судді Швеця знайшли сотні тисяч доларів та угорський паспорт - СБУ (фото, відео)
Під час обшуків у робочому кабінеті та за місцем проживання викритого на хабарництві судді Вищого господарського суду Віктора Швеця вилучили майже 300 тисяч доларів.
Як повідомляє прес-центр СБУ, також було вилучено боргові розписки на загальну суму 475 тисяч доларів, коштовності та паспорт громадянина Угорщини, виданий на його ім’я.
СБУ зазначає, що задокументувала, як Швець в одній з київських кав’ярень брав 5 тисяч доларів.
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Загалом Швець вимагав від підприємця 10 тисяч доларів за нестворення перешкод у здійсненні комерційної діяльності. Суддя також підозрюється в організації викрадення власного елітного автомобіля для отримання страхової виплати.
Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, відкритому за ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 та ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, генеральний прокурор Юрій Луценко вчора особисто вручив повідомлення про підозру Швецю безпосередньо в приміщенні Вищого госпсуду.