Луценко вручив повідомлення про підозру судді Вищого госпсуду Швецю (відео)

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Twitter.

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«Генпрокурор Юрій Луценко особисто вручив повідомлення про підозру судді Віктору Швецю у приміщенні Вищого господарського суду України», - написала вона.

Генпрокурор Юрій Луценко особисто вручив повідомлення про підозру судді Віктору Швецю у приміщенні Вищого господарського суду України — Лариса Сарган (@SarganLarysa) July 27, 2016

В управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України уточнили, що Швеця підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 383; ч. 2 ст. 384 КК України, а саме: у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах; завідомо неправдивому повідомленні органу досудового розслідування про вчинення злочину, зі штучним створенням доказів обвинувачення, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб; а також у завідомо неправдивому показанні, вчиненому з корисливих мотивів.

Виконуючи вимоги кримінального процесуального законодавства щодо порядку повідомлення судді про підозру, цю процесуальну дію здійснено саме генеральним прокурором, підкреслюється в повідомленні.

Крім того, Швецю було роз’яснено його права та обов’язки, передбачені ст. 42 КПК України, та вручено пам’ятку про права та обов’язки підозрюваного.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня в СБУ заявили про затримання Швеця за хабарництво. Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Згодом керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук заявив, що Швець перебуває під домашнім арештом, який йому суд обрав як запобіжний захід.

Після цього прес-служба Вищого госпсуду спростувала цю заяву. В суді повідомили, що для будь-яких процесуальних дій стосовно судді необхідний дозвіл Верховної Ради.