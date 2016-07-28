Міносвіти просить СБУ та ГПУ розібратися з поїздкою українських викладачів та науковців до окупованого Криму

Про йдеться у заяві МОН, переданій УНІАН прес-службою міністерства.

У Міносвіти відреагували на участь працівників кількох українських ВНЗ у заході під назвою «10 Міжнародна науково-практична конференція «Російська мова в полікультурному світі»», який відбувся 8-11 липня цього року в Ялті.

Як наголосили у МОН, проведення «міжнародних наукових заходів» в анексованому Криму є частиною політики Росії, що має на меті хоча б частково «легітимізувати» факт анексії в очах міжнародної спільноти.

В освітньому відомстві у зв’язку з цим зазначили, що Україна послідовно інформує та закликає міжнародну науково-освітянську спільноту не брати участі в таких заходах, бойкотувати контакти з усіма захопленими чи створеними окупаційною владою «науковими» та «освітніми» інституціями в Криму. У міністерстві висловлюють вдячність всім українським викладачам та вченим, а також міжнародним партнерам, які підтримують принципову позицію України не визнавати анексію Криму.

"Тому МОН поділяє обурення української науково-педагогічної спільноти фактом участі окремих працівників ВНЗ України в заході на окупованій території, відверту політичну спрямованість якого підкреслює й ухвалена учасниками «конференції» резолюція з подякою на адресу чільних осіб окупаційної «влади» Криму", - наголошується у заяві.

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У міністерстві дізналися про цей факт з повідомлень ЗМІ та одразу звернулися з листом до ВНЗ, чиї працівники, згідно з повідомленнями медіа, брали участь у «науковій конференції» в анексованому Криму, з вимогою дати роз’яснення.

"Виходячи з одержаних роз’яснень, Міністерство підкреслює, що жоден з українських науковців не перебував на згаданій «конференції» як представник свого університету. Київський Національний педагогічний університет ім. Драгоманова та Дніпропетровський Національний університет засудили вчинки своїх працівників, які до того ж, з`їздили до Криму, не оформлюючи ні відгулів, ні відпустки, що є порушенням трудового законодавства, за яке передбачене звільнення з роботи. Із Запоріжжя МОН отримало відповідь, що лише один викладач Запорізького державного університету відвідував вказаний захід в Криму, перебуваючи у відпустці. Водночас низка інших запорізьких викладачів, чиї прізвища було згадано в повідомленнях ЗМІ, за наданою інформацією, участі в «конференції» не брали", - стверджують у освітньому відомстві.

У зв'язку з цим у Міносвіти повідомили, що міністерство у своїй діяльності керується і керуватиметься чинним законодавством, відповідно до якого діяльність вищих навчальних закладів провадиться на засадах автономії та самоврядування. Звільнити чи прийняти на роботу має право лише керівник ВНЗ.

Водночас міністерство нагадує про моральну відповідальність науково-педагогічних працівників. Міністерство очікує від учених рад ВНЗ принципової оцінки дій працівників, які де-факто стали на бік країни-агресора, підтримали антиукраїнську резолюцію «наукового заходу» і відтак утратили моральне право навчати й виховувати молоде покоління українських фахівців.

"МОН просить Службу безпеки України і Генеральну прокуратуру України дати належну правову оцінку цим діям. Міністерство нагадує міжнародній і українській науковій спільноті про те, що будь-які контакти з «університетами» та «інститутами» на території окупованого Криму, будь-яка участь у «конференціях» та інших «заходах», які там проводяться, витлумачується російським керівництвом як визнання «російської приналежності» окупованого півострова. Допустити реалізації цих планів агресора ми не маємо права", - йдеться у повідомленні.