У МОН прокоментували поїздку українських вчителів до Криму на конференцію з російської мови

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомила перший заступник міністра освіти Інна Совсун.

"Ми звернулися до керівництва цих навчальних закладів, попросили дати роз'яснення. Точно сьогодні ми знаємо, що жоден з них не їхав в офіційне відрядження від університету. Один з університетів повідомив, що викладачка, яка їздила на цю конференцію, буде звільнена за прогул, тому що її не було на робочому місці у неї не було відрядження або відпустки", - розповіла Совсун.

За її словами, питання про легітимність перебування в Криму інших викладачів вивчається на рівні керівництва навчальних закладів.

"Немає сумнівів, що це було ідейне принципове особисте політичне рішення осіб, які поїхали. Одна з викладачок, Ірина Зайцева, була відома своїми проросійськими настроями, яких вона не приховувала. Будемо чекати на реакцію університету", - додала вона.

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Про те, що українські викладачі з вишів Києва, Запоріжжя та Дніпра брали участь у заході під назвою 10-я Міжнародна науково-практична конференція "Російська мова в полікультурному світі" в окупованому Криму, повідомив журналіст Яків Носков в Facebook, опублікувавши відповідні фотографії. Захід проходив у Ялті з 8 по 11 червня, в ньому брали участь викладачі та вчені з 10 країн, включаючи Україну.