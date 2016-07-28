Справа про мільйонні розкрадання в "Охматдиті": суд заарештував двох екс-директорів

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Одного з фігурантів суд заарештував з альтернативою внесення застави у розмірі 3 млн 834 тис. грн, другого - посадив на цілодобовий домашній арешт.

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Третьому підозрюваному запобіжного заходу не обрали, оскільки він знаходиться в лікарні.

В ГПУ нагадали, що досудове розслідування проводиться за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ДП "Укрмедпроектбуд", ТОВ "Укрпрофмед" і іншими особами, а також заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, за будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", і нецільового використання бюджетних коштів службовими особами ДП "Укрмедпроектбуд".

В ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння зазначених вище кримінальних правопорушень причетні троє колишніх директорів ДП "Укрмедрпроектбуд" і ТОВ "Укрпрофмед".