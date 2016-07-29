Для військових розробили нову форму, яку покажуть на параді до Дня Незалежності
10:54, 29 липня 2016Суспільство
2772 0
Міністерство оборони розробило нову парадну і повсякденну форми для військовослужбовців, яку покажуть громадськості на параді військ у День 25-ї річниці Незалежності.
Зараз розроблена і впроваджується нова парадна форма/ facebook.com/GeneralStaff.ua
Про це повідомив прес-секретар Міністерства оборони підполковник Олексій Чорнобай.
Читайте такожЗ початку року контракти на службу у ЗСУ підписали майже 41 тисячі військових
"Йде вдосконалення та впровадження нових предметів військової форми одягу та спорядження. Зараз розроблена і впроваджується нова парадна і повсякденна форма одягу для військовослужбовців, їх планується продемонструвати під час параду військ з нагоди 25-ї річниці Незалежності України", - сказав він.
Крім того, за його словами, сьогодні здійснюється закупівля предметів бойового спорядження і зимових вітро- та вологозахисних курток нового зразка, які надійдуть до Збройних сил України у жовтні-листопаді цього року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter