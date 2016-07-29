Для військових розробили нову форму, яку покажуть на параді до Дня Незалежності

Про це повідомив прес-секретар Міністерства оборони підполковник Олексій Чорнобай.

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"Йде вдосконалення та впровадження нових предметів військової форми одягу та спорядження. Зараз розроблена і впроваджується нова парадна і повсякденна форма одягу для військовослужбовців, їх планується продемонструвати під час параду військ з нагоди 25-ї річниці Незалежності України", - сказав він.

Крім того, за його словами, сьогодні здійснюється закупівля предметів бойового спорядження і зимових вітро- та вологозахисних курток нового зразка, які надійдуть до Збройних сил України у жовтні-листопаді цього року.