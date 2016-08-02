Поліція штурмом брала квартиру: з'явилися подробиці стрілянини з вікна багатоповерхівки в Дніпрі (фото)

Про це повідомляє сайт 056.ua.

Тепер стали відомі подробиці затримання стрілка, який тримав в страху всю вулицю. Один з потерпілих вибіг на пр. Олександра Поля і зупинив машину патрульних. Ті й прийшли на допомогу. Чоловік розповів поліцейським, що у нього і у його товариша стріляли. Потерпілий показав, звідки вівся вогонь. Правоохоронці з'ясували, що один чоловік отримав два поранення і загинув.

Щоб затримати стрілка, патрульним довелося викликати підкріплення з підрозділу оперативного реагування. Оскільки на вимогу співробітників поліції відкрити двері квартири, з якої вівся вогонь на поразку, спецназівці пішли на штурм і затримали підозрюваного.

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Під час санкціонованого обшуку у нього було вилучено мисливську рушницю і патрони, аналогічні тим, що були знайдені поблизу вбитого громадянина. Окрім цього у квартирі було виявлено ще 7 одиниць різноманітної вогнепальної зброї і граната

Від будь-яких пояснень чоловік відмовився, проте поліція має достатньо показань свідків і речових доказів.

Підозрюваному загрожує покарання за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), що карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.