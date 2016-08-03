У військовому параді до 25-річчя Незалежності вперше візьмуть участь резервісти

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Збройних Сил України.

"Призвані на навчальні збори резервісти візьмуть участь в урочистому проходженні парадних розрахунків військ та військової техніки на головній площі країни у місті Києві з нагоди святкування 25-річчя Незалежності України. Проходження парадного розрахунку резервістів на ювілейному параді військ відбудеться вперше за часів Незалежності України", - йдеться у повідомленні.

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Майбутні учасники Маршу Незалежності вже прибули до однієї з військових частин оперативного командування “Північ” з різних військових комісаріатів.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Києві на військовому параді з нагоди Дня Незалежності України не буде техніки із зони АТО.