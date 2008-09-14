З Чернігова "виганяли" чужинців

У Чернігові націонал-патріотичні організації провели в суботу акцію протесту “Геть, чужинці!”.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 50 представників громадської організації “Патріот”, чернігівських та ніжинських осередків ВГО “Свобода”, їхні однодумці з Києва та Харкова вимагали закриття пунктів нелегальних мігрантів, що відкрито у селищі Розсудів Чернігівської області.

Молодь зібралася біля пам’ятника Тарасу Шевченку на Валу, де провела мітинг, під час якого зазначалося, що для утримання нелегальних мігрантів в Україні створюються кращі умови, “ніж для життя українців”. Приміром, за їхніми даними, на харчування нелегального мігранта держава витрачає по 30 гривень на добу, тоді як в міських лікарнях Чернігова на одного хворого - лише 3 гривні.

Учасники акції пройшли маршем від Валу до будівлі обласної ради, оскільки, на їхню думку, депутати можуть прийняти рішення про закриття на Чернігівщині пункту тимчасового перебування нелегальних мігрантів.

Одночасно пролунали пропозиції перепрофілювати даний заклад і використовувати його для лікування або реабілітації українців, хворих на СНІД та туберкульоз.