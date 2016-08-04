Постраждала в аварії в Норвегії неповнолітня українка прибула на Батьківщину - МЗС

Про це повідомляє департамент консульської служби МЗС України на своїй сторінці у Facebook. «4 серпня ц.р. на Батьківщину рейсом Олесунн - Осло – Стамбул – Київ («Бориспіль») прибула у супроводі своїх рідних неповнолітня громадянка України, яка 30 липня ц.р. постраждала внаслідок ДТП в Норвегії (м. Олесунн), де була госпіталізована і отримала необхідну медичну допомогу», - йдеться в повідомленні.

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В МЗС зазначають, що постраждалу було репатрійовано за активного сприяння Посольства України в Норвегії, яке організувало її перевезення з лікарні до аеропорту м. Олесунн. Вартість авіаквитка співвітчизниці оплатила туристична компанія «Аккорд–тур» (м. Львів), яка продовжує взаємодіяти з Посольством України з метою належної організації повернення до України ще двох постраждалих в ДТП громадян України, які залишаються госпіталізованими в Норвегії.

Причин та обставини ДТП розслідуються місцевими правоохоронними органами.

Справа перебуває на постійному контролі Посольства України.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня в Норвегії за 100 км від м. Олесунн сталася дорожня аварія за участю туристичного автобуса з українцями. Одна людина загинула, понад 10 пасажирів зазнали травм.

Всього, за даними поліції, в автобусі перебувала 41 особа, всі вони, у тому числі водій і керівник групи – громадяни України.

3 серпня правоохоронні органи Норвегії тимчасово затримали українця, який перебував за кермом у момент аварії туристичного автобуса.