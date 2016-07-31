Посол назвав ймовірну причину ДТП з українцями у Норвегії

Про це повідомив посол України в Норвегії В'ячеслав Яцюк, передає "112 Україна".

"Попередня версія, яку було неформально доведено нам представниками правоохоронних органів, - аварія сталася внаслідок зближення автобуса з українськими туристами та приватного легкового автомобіля. Було власне зіткнення чи ні - буде уточнюватися, але очевидно, що внаслідок цього небезпечного зближення автобус повинен був якось маневрувати – і сталася така пригода", - сказав Яцюк, зазначивши, що слідство зараз триває.

Читайте такожДТП з українцями в Норвегії: у посольстві уточнили кількість постраждалих

Посол також повідомив, що стан постраждалих у ДТП українців упродовж ночі залишався стабільним, та додав, що українські дипломати мають намір зустрітися зі співгромадянами.

Як повідомляв УНІАН, у Норвегії 30 липня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю туристичного автобуса з українцями. Всього, за даними поліції, в автобусі перебувала 41 особа, всі вони, у тому числі водій і керівник групи – громадяни України.