У Міноборони не пройшли переатестацію 256 працівників - Полторак

Про це сьогодні повідомив міністр оборони Степан Полторак під час засідання комітету реформ Міноборони та Збройних сил України, поінформували УНІАН у міністерстві.

Також Полторак підкреслив, у Міноборони завершено реорганізацію підрозділів апарату.

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«У Міністерстві оборони завершено реорганізацію підрозділів апарату. В рамках цих заходів кількість підрозділів було оптимізовано з 25 до 18, а їх чисельність зменшилась майже на 200 осіб», – зазначив міністр.

За його словами, в ході реформування здійснено передачу повноважень від міністра оборони до його заступників, а від заступників – до директорів департаментів. Повноваження для прийняття рішень делеговано разом з відповідальністю за результати роботи.