У Міноборони не пройшли переатестацію 256 працівників - Полторак

18:34, 05 серпня 2016
Суспільство
755 0

У Міністерстві оборони 256 працівників під час атестації не підтвердили свою придатність для подальшої роботи в оборонному відомстві.

У Міноборони завершено реорганізацію підрозділів апарату / Фото УНІАН

Про це сьогодні повідомив міністр оборони Степан Полторак під час засідання комітету реформ Міноборони та Збройних сил України, поінформували УНІАН у міністерстві.

Також Полторак підкреслив, у Міноборони завершено реорганізацію підрозділів апарату.

Читайте такожЗіпсовані продукти і повна антисанітарія: Полторак раптово відвідав військову частину (фото, відео)

«У Міністерстві оборони завершено реорганізацію підрозділів апарату. В рамках цих заходів кількість підрозділів було оптимізовано з 25 до 18, а їх чисельність зменшилась майже на 200 осіб», – зазначив міністр.

За його словами, в ході реформування здійснено передачу повноважень від міністра оборони до його заступників, а від заступників – до директорів департаментів. Повноваження для прийняття рішень делеговано разом з відповідальністю за результати роботи.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter