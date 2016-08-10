Міносвіти: Топ-10 спеціальностей за кількістю бюджетників очолили майбутні вчителі і медсестри

У трійку спеціальностей з найбільшим обсягом бюджетних місць увійшли спеціальності "Середня освіта" - 13 тис. 307 місць, "Медсестринство" – 8 тис. 810 місць, і "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" – 7 тис. 407 місць.

Про це повідомляється на сайті Міністерства освіти і науки України.

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При цьому зазначається, що при визначенні ТОП-10 спеціальностей з найбільшим обсягом бюджетних місць враховувалася загальна кількість зарахованих на бюджетні місця на всіх рівнях і ступенях освіти (бакалавр, магістр, спеціаліст і молодший фахівець), а також бюджетні місця як державних, так і комунальних внз.

Як зазначив директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки Олег Шаров, на першому місці майбутні вчителі для середньої школи – "це і вчителі географії, вчителі історії та вчителі біології, тобто спеціальність одна, але дуже широка".

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Четверте і п'яте місця в рейтингу займають спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія" - 7 тис. 267 місць, і "Фінанси, банківська справа і страхування" – 6 тис. 450.

На шостому місці спеціальність "Галузеве машинобудування" – 6 тис. 050 місць, а спеціальність "Право" знаходиться лише на сьомій сходинці – 5 983 тис. місць.

Восьме і дев'яте місця займають "Облік та оподаткування" – 5 тис. 908 місць, і "Початкова освіта" – 5 тис. 287 місць.

Закриває десятку спеціальність "Комп'ютерні науки та інформаційні технології", її в цьому році будуть освоювати 4 985 тис. студентів-бюджетників.