В Україні зареєстрували вже 200 "швидких" шлюбів – Мін'юст

Як передає кореспондент УНІАН, під час презентації цього проекту у столиці міністр юстиції розписав та привітав три пари, які перемогли у всеукраїнському конкурсі "Шлюб за 24 години".

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"За минулий рік близько 600 тисяч українських молодих пар зареєстрували шлюб. При цьому 150 тисяч зареєстрували швидше, ніж за один місяць. Це означає, що українським сім'ям потрібно було йти до відповідних медичних закладів і отримувати довідки про те, що вони мають таку потребу, платити хабарі. Тому ми прийняли рішення створити можливості вільним українцям приймати вільно рішення, коли їм одружуватися і скільки їм треба часу для того, щоб прийняти таке рішення", - сказав Петренко.

"В шести українських містах запущено цей пілотний проект. Сьогодні до нього долучився Київ. Хочу сказати, що буквально за декілька днів, трошки більше 10 днів, як працює цей пілотний проект в Сєвєродонецьку, Маріуполі і Одесі, вже понад 200 українських молодих пар зареєстрували шлюб за цією процедурою", - додав міністр.