Печерський суд дозволив відкрити банківський сейф загиблого Шеремета

Про це йдеться в постанові суду, опублікованій в Єдиному державному реєстрі судових рішень України.

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Суд також дозволив слідчим зробити копії документів, які зберігаються в банківському сейфі Шеремета.

У постанові суду зазначається, що суддя дав дозвіл на відкриття сейфа з документами в зв'язку з тим, що "існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації". Відомості, що зберігаються в сейфі вбитого журналіста, можуть бути важливими для розкриття злочину і встановлення мотиву вчинення вбивства, сказано в постанові.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня заступник голови Національної поліції Троян Вадим розповів, що Павло Шеремет і його цивільна дружина Олена Притула повідомляли правоохоронним органам про те, що за ними, можливо, стежать ще в листопаді 2015 року.

Павло Шеремет був убитий 20 липня в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Слідство розглядає професійну діяльність Шеремета як основну версію вбивства. У той же час поліція вивчає ще три версії: особисті неприязні стосунки до журналіста, дестабілізація обстановки в країні і помилка вбивць, метою яких могла бути Притула, оскільки вона теж користувалася цим автомобілем.