У справі Шеремета допитано понад 500 осіб, опрацьовують 4 версії - Нацполіція

Про це ввечері 21 серпня в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив перший заступник голови Нацполіції Вадим Троян.

"Робота у цій справі триває за 4-ма версіями, як повідомлялося раніше. З них жодна не відпала, ми їх підкріплюємо", - повідомив він.

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При цьому Троян зауважив, що наразі складно закріпити якусь з існуючих версій як основну, передає Українська правда.

Він додав, що у ході слідства також вивчено близько 2 Гб відео, вилучених з камер відеоспостереження поблизу місця трагедії.

"Було 3 Гб, вилучення відео триває, тепер маємо ще додатково 2 Гб", - додав Троян.