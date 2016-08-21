У справі Шеремета допитано понад 500 осіб, опрацьовують 4 версії - Нацполіція
20:34, 21 серпня 2016Політика
452 0
У розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета допитано понад 500 осіб, слідство відпрацьовує 4 версії.
REUTERS
Про це ввечері 21 серпня в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив перший заступник голови Нацполіції Вадим Троян.
"Робота у цій справі триває за 4-ма версіями, як повідомлялося раніше. З них жодна не відпала, ми їх підкріплюємо", - повідомив він.
Читайте такожСлідство вивчає записи з камер спостереження в радіусі кількох кілометрів від місця проживання Шеремета
При цьому Троян зауважив, що наразі складно закріпити якусь з існуючих версій як основну, передає Українська правда.
Він додав, що у ході слідства також вивчено близько 2 Гб відео, вилучених з камер відеоспостереження поблизу місця трагедії.
"Було 3 Гб, вилучення відео триває, тепер маємо ще додатково 2 Гб", - додав Троян.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter