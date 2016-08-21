Шеремет і Притула повідомляли про стеження за ними ще в листопаді - Нацполіція

Про це в ефірі 112 Україна повідомив перший замголови Нацполіції Вадим Троян.

За його словами, у слідства є припущення про те, хто міг стежити, але розкрити цю інформацію він не може.

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Інформація про те, що стежили правоохоронці – не підтвердилася.

"Було проведено службове розслідування, матеріали направили в прокуратуру. Висновок розслідування говорить про те, що жодних законних або незаконних дій щодо Шеремета та його сім'ї не проводилося поліцією", - повідомив Троян.

Як повідомляв УНІАН, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня, в центрі Києва в результаті підриву автомобіля. Поліція кваліфікує його смерть як умисне вбивство.

До розслідування вбивства підключилося і ФБР США: в лабораторіях США проводяться дослідження хімічного складу речовини, яка використовувалася у вибуховому пристрої, закладеному під автомобіль журналіста.

За даними слідства, це був саморобний вибуховий пристрій.