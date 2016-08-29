У Польщі з 2017 року зміняться правила працевлаштування українців

Як повідомляє Польське радіо, замість заяв працедавців про намір доручити виконання роботи іноземцю (пол. Ośwadczenie o zamiazre powierzenia pracy cudzoziemcowi) будуть діяти дозволи (Zezwolenie na pracę dla cudzoziemców), що видаватимуть районні бюро праці (пол. Powiatowy Urząd Pracy).

Голова Польсько-української господарчої палати Яцек Пєхота пояснює, що нинішні проблеми пов’язані з тим, що бажаючи спростити процедуру працевлаштування сусідів з-за східного кордону, у Польщі діють надмірні спрощення. Він каже, що заяви не реєструють на центральному рівні, а це ускладнює їхню перевірку. Яцек Пєхота наголошує, що є працедавці, котрі подають значно більше заяв, аніж вони у змозі найняти робітників. Відтак частина документів потрапляє на чорний ринок.

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Яцек Пєхота вважає, що ця проблема вже незабаром зникне. З 2017 року заяви замінять на дозволи, що видаватимуть бюро праці. Їх видаватимуть автоматично, але завдяки реєстрації, їхню вірогідність буде простіше перевірити.

Голова Польсько-української господарчої палати визнає, що існує ризик, що бюро праці не встигатимуть з перевіркою заяв. При цьому він додав, що є ідея, аби оплати за видавання цих дозволів залишалися у бюро, а це дозволить наймати додаткових працівників.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2017 року у Польщі зрівняють заробітні плати сезонних працівників з-закордону та поляків.

"Більше 95% працюючих в Польщі іноземців походять з України", - наголосив заступник міністра родини, праці і соціальної політики Польщі Станіслав Швед.