З наступного року Польща зрівняє зарплати українських заробітчан і поляків

"Триває робота над застосуванням так званої сезонної директиви, що стосується працевлаштування іноземців, яка має бути задіяною з 1 січня 2017 року", - сказав заступник міністра родини, праці і соціальної політики Польщі Станіслав Швед, передає радіо Польщі. Він зазначив, що іноземці зароблятимуть стільки ж, що й поляки.

Читайте такожУкраїнські заробітчани переказують додому більше грошей, ніж дають міжнародні донори – дослідженняСезонна директива охоплює справи прибуття і перебування громадян третіх країн з метою працевлаштування на сезонну роботу. Чиновник наголосив, що будуть зміни у, так званих, короткотермінових заявках при одночасному збереженні спрощеної форми працевлаштування і також параграф стосовно однакових умов праці і зарплат.

Станіслав Швед додав, що сезонною роботою здебільшого зацікавлені громадяни України. "Більше 95% працюючих в Польщі іноземців походять з України", - наголосив заступник міністра родини, праці і соціальної політики.

Минулого року було видано 800 тис. заявок на роботу в Польщі. Працювало півмільйона осіб. Цього ж року до середини травня поступило 500 тис. заявок на працевлаштування іноземців, тому до кінця року замовлень передбачається вже більше мільйона.

Польські урядовці прагнуть і в подальшому зберегти можливість іноземцям працювати у сільському господарстві, у послугах та будівництві, а тому мають намір покращити для них умови праці. "Ми знаємо, що при сьогоднішній системі заявок, особливо з українського боку, трапляються різні зловживання, купування таких заявок. Зі свого боку ми до кінця не знаємо чи ті особи справді прибули на роботу з України і фактично працюють, чи таке оформлення інколи використовується задля отримання візи”, - наголосив віце-міністр.