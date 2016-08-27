Врадіївка-2 на Миколаївщині: очевидці розповіли свої версії подій фатальної ночі для Цукермана

Свідки тієї жахливої ночі розповіли ТСН подробиці події.

Провулок поруч з будинком убитого не покидають журналісти, на лавочці сидить втомлена жінка з чорною пов'язкою на голові. Це двоюрідна сестра покійного - Ніна, яка приїхала на похорон з Одеси.

"Просто не віриться, - ледь чутно каже жінка, - він молодший за мене на 9 років був".

За словами Ніни, її брат добре заробляв, тому красти, у чому його посмертно звинувачують, точно не міг, та й не пив надмірно. Більше говорити жінка не хоче. Втомившись від питань, вона йде до будинку.

Через якийсь час у провулок завертає чоловік пенсійного віку і напівпошепки задає традиційне запитання: "Коли похорон?" Пенсіонер Володимир Захарович знав Олександра з народження - був сусідом його батьків. Чоловік розповідає, що Цукерман ріс в порядній сім'ї зі старшим братом Сергієм. Олександр "возив високе начальство" - гендиректора якоїсь фірми, а ось його дружина "погулювала".

"Я бачив його вбитого тут в трусах і наручниках, - сумно зітхає чоловік. - Одного з міліціонерів я знаю - Причипойду. Він неблагородна людина. Колись в РЕМі (районні електричні мережі - Ред.) працював, і проявив себе не з кращого боку".

Володимир згадує, що конфліктних ситуацій у селищі ні у кого з поліцією не було. Незадоволені кривоозерці хіба що бездіяльністю правоохоронців - місцевих пияк з барів не ганяють. Так і не згадавши жодної резонансної історії, пенсіонер прощається і йде.

На перехресті, неподалік від місця події, товпляться мешканці селища. Вони навперебій висловлюють версії того, що сталося, скоса поглядаючи в бік провулка.

"Знаєте, є така приказка французька"Cherchez la femme", що означає "шукайте жінку", - перекрикує присутніх сивочолий чоловік. - Я даю вам 100%-ву гарантію, що тут винна жінка. Тут був трикутник. Я вам як колишній учитель кажу, що ця геометрична фігура мертва".

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"Як би там не було, але вбивати людину не можна! - схлипує жінка. - Вони або накурені були, або я не знаю, що там з ними було. А цей таксист - він же сусід мій. Правда, я навіть не знаю, чи вдома він, не ходжу там".

За словами одного з товаришів Віталій, з легковажністю дружини Олександр боровся не один рік. Поки той був у відрядженнях, Алла могла робити, що забажає. Про те, що вона любила чоловічу увагу, нібито, знало все селище, а Цукерман одного разу навіть тягнув дружину за волосся з місцевого бару. Віталій впевнений, що не розлучався його друг з дружиною тільки через синів.

"Таксист його в той вечір привіз. Саша був напідпитку, тому таксист допоміг Аллі завести чоловіка в будинок. Саша заснув на деякий час, а коли прокинувся, то побачив, що таксист ще не пішов. Ударив він того таксиста, потім почав йому машину бити", - розповідає Віталій.

Таксист Василь Нездоля живе трохи далі від центру Кривого Озера. У нього немає дружини, зате є дві дочки - старша живе і працює в Одесі, молодша поки з ним. Чоловік ховає сліди побоїв за широкими сонцезахисними окулярами і роздратовано виганяє з двору, де лагодять пошкоджений ВАЗ, настирливих операторів.

"Йдіть! Ви не маєте права тут перебувати! Воно мені треба? У мене цукровий діабет", - кричить на журналістів Василь, потім пом'якшується і погоджується на розмову.

"Його дружина мене в той вечір викликала. Сказала, що він не може сам дійти. Це десь близько трьох годин ночі було. Привіз до будинку, подзвонив дружині - вона вийшла. Я його заніс до будинку, розвернувся і пішов до машини, вона чомусь не завелася. Я відштовхав її - думав з буксира завести. Чую, що в будинку почався скандал. Потім вибігла з двору Алла, за нею Саша. Вона забігла за машину, а він до мене кинувся і почав мене бити. Я відразу впав. Сильно бив, - скаржиться Василь і показує садна. - Я не знаю, чим він був так незадоволений, але кричав, що вб'є. Зірвав з мене жилетку, почав бити машину. Я пішов до міліції".

У відділку, за словами чоловіка, йому сказали, що дружина Цукермана вже викликала наряд. Василь повернувся до їхнього будинку, де побачив два наряди. Поліцейські відвели таксиста в машину, щоб оформити протокол, тому він нічого не бачив. Через якийсь час у провулок заїхала швидка. Що там відбувалося, Василь не знає, але каже, що чув, як лікар сказав: "Ви його вбили". Після дачі свідчень таксиста відпустили додому, і він, залишивши розбиту машину, побрів пішки.

"На похорон не піду, не хочу, щоб мене вбили. Кажуть, що я винен у чомусь. А в чому? У тому, що привіз його?", - висловив обурення таксист й попрощався із журналістами.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня під час затримання поліцейськими помер 32-річний житель Кривого Озера. Як стверджують у поліції, Цукерман пручався, тому поліцейські застосували "заходи фізичного впливу та наручники".

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, проведеної обласним бюро судово-медичних експертиз 24 серпня, він помер від вогнепальних поранень, на тілі загиблого виявлено як мінімум 4 вогнепальних поранення, отримані в результаті пострілів з травматичного пістолета так званим "патроном Флобера".

Смерть мешканця Кривого Озера викликала бунт жителів райцентру, які намагалися перешкодити вивезенню в Миколаїв 6 поліцейських, які виїжджали за адресою Цукермана.

В результаті склад відділення поліції в Кривому Озері був розформований і буде набраний заново, також через інцидент було замінено начальника Головного управління поліції в Миколаївській області.