За тиждень до лікарні Мечникова доставили 7 військових із зони АТО (фото)

Про це написав у Facebook головний лікар ОКЛ ім. Мечникова Сергій Риженко.

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"Життя як мінне поле. Війна, втрати, біль, чудесне зцілення. Вдихнути на повні грудь вони змогли у чникова після реанімації та кількох операцій. Євген та Ігор з пораненнями голови, грудей, серця сьогодні говорять, не завжди пам'ятаючи дні, які минули після поранення. Для них життя - справжній подарунок", - написав він.

За його даними, за тиждень доставлені 7 військових з мінно-вибуховими, осколковими пораненнями і травмами голови, тулуба, черевної порожнини, кінцівок.