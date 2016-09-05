За добу на Донбасі поранено 7 українських військових та одного прикордонника - АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було. Один боєць отримав поранення в Авдіївці. Крім цього, ще 4 наших військовослужбовців і один співробітник державної прикордонної служби отримали поранення внаслідок вибуху гранати у легковому медичному автомобілі у Станично-Луганському районі. Ще 2 військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення у Красногорівці через підрив на невідомому вибуховому пристрої", - повідомив він.

Мотузяник також зазначив, що поки не може розповісти про деталі інциденту з вибухом гранати у легковому автомобілі, оскільки наразі всі обставини з’ясовуються.