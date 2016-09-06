Дніпряни стали на третину рідше одружуватися і розлучатися

Згідно з даними Державної служби статистики, у Дніпропетровській області скоротилася кількість шлюбів і розлучень, передає місцеве видання "Новини Дніпра".

Читайте такожУ Дніпрі закрили стихійний ринок

За інформацією Держстату, за останні 25 років у регіоні на 28% зменшилася кількість розлучень. Однак, кількість шлюбів також впала на 32%.

У 1991 році у Дніпропетровській області було укладено 37 917 шлюбів (в місті Дніпро 11 879), розлучень було зафіксовано 17 434 (по області) і 5 772 (по місту). У цьому ж році в регіоні було зареєстровано 25 634 шлюбу і 12 356 розлучень.