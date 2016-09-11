У Маріуполі розгорнули найбільший прапор України (відео)

Як повідомляє 5.ua, вони скандували патріотичні гасла та заспівали національний гімн. Люди сподіваються, що невдовзі цей стяг розгорнуть у нині окупованих Севастополі, Криму, Донецьку та Луганську.

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Вперше прапор розміром 90 на 40 метрів розгорнули у Маріуполі після звільнення міста від російських бойовиків у липні 2014-го.

"Україна – це моя Батьківщина, це моя країна. Я тут живу і мені тут подобається дуже. А прапор України – це символ нашої країни, ми повинні любити його, як і всю нашу Україну", – каже мешканка Маріуполя Оксана.