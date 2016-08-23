Як в Україні святкують День Прапора (фоторепортаж)

Президент України Петро Порошенко взяв участь у церемонії підняття прапора на Софійській площі в Києві разом з Марією Рибак - дочкою Героя України Володимира Рибака, який ціною життя захищав прапор захопленої бойовиками Горлівці.

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Урочисті заходи з нагоди свята пройшли по всій Україні.

День прапора України було встановлено на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України, згідно з указом другого президента України Леоніда Кучми від 23 серпня 2004 року.

У 2009 році третій президент України Віктор Ющенко вніс зміни до цього указу, заснувавши щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.