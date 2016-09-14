У Київській області за одержання хабара затриманий голова сільради - прокуратура

Як повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України, посадовець вимагав та одержав 85 тис. грн від громадянина за оформлення необхідних документів на відведення земельної ділянки в приватну власність.

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Передача коштів відбувалась у декілька етапів, хабарник був затриманий під час одержання обумовленої частини коштів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі), обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.