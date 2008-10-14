ДТП в Одесі: 7 травмованих людей, 6 розбитих авто

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Одесі травмовано семеро осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського міського відділу ДАІ, аварія сталася вночі 13 жовтня.

За словами старшого інспектора відділення профілактичної роботи міськвідділу ДАІ Алли МАРЧЕНКО, „ДТП сталося через те, що 23-річний водій автомобіля Audi A6 не впорався з керуванням, не вибрав безпечну швидкість руху, внаслідок чого колеса автомобіля вдарилися в бордюрний камінь. Авто відкинуло на зустрічну реверсивну смугу руху, де він зіткнувся з Daewoo Sens. У свою чергу Daewoo зіткнувся з автомобілями Nissan, BMW 318 і “ВАЗ 21099”, а також пасажирським автобусом “Богдан”.

Рух транспорту на магістралі припинився на три години.

5 учасників пригоди були відразу госпіталізовані, а згодом по медичну допомогу звернулися ще двоє потерпілих. Усі учасники ДТП отримали серйозні травми.