Генштаб спростував повідомлення ЗМІ про сьому хвилю мобілізації: наразі планів немає

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. начальника Головного управління персоналу - заступника начальника Генштабу генерал-майор Володимир Талалай.

"Мені відома ця інформація (поширених в ЗМІ щодо намірів Міноборони оголосити сьому хвилю мобілізації - УНІАН), ця інформація не має нічого спільного з дійсністю. По-перше, це скоріш за все труднощі перекладу в форматі інтерв'ю, яке надавалося", - сказав він.

"Генеральним штабом не планується наразі сьома черга мобілізації. Компенсація кількості особового складу, який звільняється в ході звільнення військовослужбовців шостої черги, здійснюватиметься за рахунок прийняття на військову службу за контрактом. Ми щомісячно приймаємо на військову службу за контрактом щонайменше 6 тисяч осіб", - додав Талалай.

Таким чином, за словами генерала, до кінця року з урахуванням такої динаміки ми очікуємо отримати до лав Збройних Сил ще приблизно 15-18 тисяч осіб, що цілком забезпечить потреби ЗСУ.

"Тому інформація, що була розповсюджена, вона не відповідає дійсності. Планів щодо проведення сьомої хвилі мобілізації немає", - наголосив заступник начальника Генштабу.

У свою чергу в Міністерстві оборони України заявляють, що завдяки проведенню успішної кампанії щодо набору військовослужбовців військової служби за контрактом, на сьогоднішній день потреби в оголошені чергової хвилі часткової мобілізації немає.

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"Успішна реалізація у Збройних Силах України завдання щодо професіоналізації війська та поступової заміни мобілізованих військовослужбовців на військовослужбовців військової служби за контрактом, дала можливість здійснити звільнення останньої (шостої) черги, без оголошення наступної хвилі мобілізації", - йдеться у повідомленні.

Яку повідомляв УНІАН, за словами речника Міноборони Олексія Чернобая, з початку року контракт зі ЗСУ вже підписали близько 53 тисяч військовослужбовців, із яких понад 6 тисяч – офіцери. Ще кілька тисяч громадян пройшли відповідний відбір, і укладуть контракт після проходження необхідного курсу підготовки.

Таким чином, щомісяця лави Збройних Сил України в середньому поповнює близько 6 тисяч контрактників. Враховуючи зазначену тенденцію, до кінця року планується зарахувати ще 15-18 тисяч контрактників.

Всі звільнені у запас військовослужбовці в обов’язковому порядку будуть зараховані до оперативного військового резерву першої черги.

Під час нинішньої призовної кампанії планується призвати близько 14 тис. військовослужбовців строкової служби.