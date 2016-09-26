Восени на строкову службу призoвуть майже 14 тисяч українців - документ

Про це йдеться у тексті розпорядження уряду № 684-р від 22 вересня.

Відповідно до урядового розпорядження у жовтні-листопаді 2016 р. до Збройних Сил та інших військових формувань для проходження строкової військової служби буде відправлено 13 908 осіб. З них до Збройних Сил України буде направлено 7 908 осіб; Національної гвардії України - 5 000 осіб; Державної спеціальної служби транспорту - 1 000 осіб.

«Це рішення Кабінету Міністрів забезпечить своєчасне виконання заходів, пов'язаних із підготовкою та проведенням призову громадян України на строкову військову службу у жовтні - листопаді 2016 р., а також визначить обсяги видатків для проведення призову», – сказано в документі.

Загальний обсяг видатків для проведення призову громадян України на строкову військову службу в жовтні-листопаді 2016 року – 41,6 млн грн.

Згідно із розпорядженням, обсяг витрат на одного призовника становить 2993,13 грн. З них: 2900 грн — для виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу; 93 грн 13 коп. — для підготовки та проведення призову на строкову військову службу.

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Найбільша кількість призовників очікується з Дніпропетровської області – 1500, найменша – з Луганської (170). У Києві до призову на строкову військову службу підлягають 570 осіб.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко сьогодні підписав указ про демобілізацію військовослужбовців шостої хвилі. За словами президента, після звільнення в запас останнього військового з шостої хвилі мобілізації на фронті залишаться лише контрактники.