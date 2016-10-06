Міноборони на 15 мільйонів закупило неякісної військової форми – прокуратура

"У квітні 2016 року Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України укладено ряд договорів із суб’єктами підприємницької діяльності щодо постачання літніх польових костюмів для військовослужбовців в кількості 95000 комплектів", - повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

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Як зазначається, перевірку якості цих костюмів, мали здійснити представники Головного військового представництва та підпорядковані йому військові представництва.

Втім, згідно з повідомленням, зазначені службові особи вказану перевірку не здійснили.

"Отримавши продукцію неналежної якості, підписали акти її приймання, на підставі яких Міноборони України перераховано бюджетні кошти на рахунки суб’єктів господарювання на суму понад 15 млн. грн", - додали у прокуратурі.

Так, кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 364 КК України – зловживання службовим становищем. Досудове розслідування здійснюватиме військова прокуратура Київського гарнізону Центрального регіону України.