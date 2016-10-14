На Харківщині сьогодні масові святкові заходи охоронятимуть 800 правоохоронців

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, всього завтра, 14 жовтня, на території Харкова та області відбудуться близько 15 масових заходів.

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"Очікується, що участь в них візьмуть близько 12 тисяч громадян. Охорону порядку забезпечуватимуть більше 700 працівників ГУНП, 100 військовослужбовців Нацгвардії", - йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що під час святкування також буде посилене патрулювання центральної частини Харкова.

Нагадаємо, глава Адміністрації президента України і колишній голова Харківської ОДА Ігор Райнін заявляє про те, що в Харкові зберігається загроза дестабілізації ситуації, якщо не вживати певних заходів.