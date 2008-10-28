Скоєно напад на дружину голови фракції БЮТ у Житомирській міськраді

Представники фракції БЮТ у Житомирській міськраді заявляють про напад на сім’ю депутата міськради від БЮТ, голови фракції Володимира СЕМЕНИСТОГО.

Як повідомив УНІАН депутат міськради Володимир ТИТОВ (фракція БЮТ), у БЮТ вважають, що напад скоєний із політичних мотивів, однак міліція повідомляє, що зафіксовано звичайний розбій.

Згідно з переданою УНІАН заявою прес-служби Житомирської міської організації БЮТ, напад на сім’ю голови фракції БЮТ у Житомирській міськраді В.СЕМЕНИСТОГО відбувся у неділю, 26 жовтня.

"Троє озброєних пістолетами злочинців увірвались у будинок депутата, зв’язали його дружину, погрожуючи фізичною розправою. Нападники постійно повторювали: «Якщо він (В.СЕМЕНИСТИЙ) не заспокоїться, то йому не допоможе навіть ТИМОШЕНКО». Злочинці постійно тримали зв’язок з організаторами нападу. Самого В.СЕМЕНИСТОГО під час нападу не було вдома. Голова фракції БЮТ у Житомирській міськраді пов’язує напад із принциповою позицією фракції щодо недопущення розкрадання землі у Житомирі", - йдеться у заяві.

За словами керівника прес-служби УМВС України в Житомирській області Валерія ФІЛЬО, за оперативними даними правоохоронців, 26 жовтня о 21.10 до чергової оперативної частини Корольовського РВВС Житомира звернулася із заявою жителька міста, У заяві вона повідомила, що до неї о 21.00 того ж дня “через відчинені двері проникли двоє невідомих у масках” і, погрожуючи предметом, схожим на пістолет , заволоділи 15 тисячами грн. і золотими виробами.

В.ФІЛЬО зазначив, що після цього на місце події виїхала оперативна група.

"На момент прибуття міліції і під час дачі пояснень з приводу нападу ні про яку політику мови не було, про зниклі гроші та інші подробиці інциденту правоохоронці записали у документах зі слів заявниці ", - сказав керівник прес-служби.

Він також зазначив, що вже пізніше із повідомлень ЗМІ дізнався, що заявниця "є чи то дружиною, чи то співмешканкою згаданого депутата і проживає разом з ним, але прізвище депутата у її заяві не фігурує".

Правоохоронець також повідомив, що міліцією учора, 27 жовтня, за цим фактом було порушено кримінальну справу за ст. 187 ч.3 Кримінального кодексу України (розбій, поєднаний з проникненням у житло), триває її розслідування.