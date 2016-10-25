В Україні створено 209 громад, ще 45 чекають відповідного рішення - Зубко

Про це розповів віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарстваГеннадій Зубко в інтерв'ю програмі "Лівий берег з Сонею Кошкіною", передає LB.ua.

Водночас, за його словами, впроваджувати на місцях нову систему управління замість тієї, "до якої люди звикли і в якій їм комфортно живеться", досить складно. Крім того, багато що залежить від прийняття змін до Конституції України в частині децентралізації.

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"Повинні бути прийняті зміни до Конституції в частині децентралізації. Тоді губернаторів замінять префекти, які беруться з кадрового резерву, вони контролюватимуть виконання законодавства України на тій чи іншій території. Це ті ж менеджери, які повинні розподіляти бюджетні ресурси. Обираються вони місцевою владою, яку, своєю чергою, вибирають виборці. Це пряма взаємна відповідальність. Поки що змін до Конституції немає, нам потрібно посилювати відповідальність голів адміністрацій, змушувати їх спілкуватися з людьми, проводити не тільки політичну, а й економічну та інформаційну роботу. Крім того, обрані депутати (на місцях - ред.) повинні думати про те, як вони будуть набирати менеджерську команду, яка буде виконувати функції, покладені сьогодні на районні або обласні адміністрації", - зазначив Зубко.

Створення кадрового резерву, стверджує віце-прем'єр, передбачено і законом про дерслужбу.

При цьому Зубко зазначає, що відповідальність за успішне проведення децентралізації лежить і на Президентові Петру Порошенку, і на прем'єр-міністрі Володимиру Гройсману:

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"Президент обіцяв, він реалізує - відмовляється (від своїх повноважень - ред.), вносить зміни до Конституції. Відповідальність за успішність реформи лежить і на прем'єр-міністрі. Так, потрібно не тільки прийняти бюджет 2017 року з урахуванням посилення місцевого самоврядування, а й додатково навантажити регіони відповідальністю і повноваженнями, а це теж ризик. Політичні дивіденди, думаю, тут полягають в тому, що міські голови, самоврядування бачить з ким воно працює.

Скажу відверто: відповідальність сьогодні перевищує ті дивіденди, які можуть бути отримані в кінці цієї реформи. Однак сумнівів в її успішному результаті немає. Оскільки від цієї реформи залежить успішність України"- резюмував віце-прем'єр.