Відома волонтерка Яна Зінкевич народила дитину (відео)

Про це повідомляє ТСН.

За здоров'я обох хвилювалися лікарі, адже завагітніла "госпітальєрка", перебуваючи у інвалідному візку. 5 грудня минулого року вона потрапила у аварію, в неї були пошкоджені ребра та хребет. Після цього вона пройшла курс лікування.

27 травня волонтер відсвяткувала своє весілля в Дніпрі.