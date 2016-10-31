Відома волонтерка Яна Зінкевич народила дитину (відео)

14:48, 31 жовтня 2016
Суспільство
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Відома медик-волонтер з медичного батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич народила дівчинку.

Зінкевич стала матір'ю / Фото УНІАН

Про це повідомляє ТСН.

За здоров'я обох хвилювалися лікарі, адже завагітніла "госпітальєрка", перебуваючи у інвалідному візку. 5 грудня минулого року вона потрапила у аварію, в неї були пошкоджені ребра та хребет. Після цього вона пройшла курс лікування.

27 травня волонтер відсвяткувала своє весілля в Дніпрі.

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