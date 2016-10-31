Учасника АТО, який привіз у Дніпро гранати, засудили до 5 років позбавлення волі
Військовий віз додому понад 700 набоїв різних калібрів, 21 гранату та 12 запалів до них.
Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на заяву військової прокуратури Південного регіону України.
"Вироком Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області до покарання у виді 5 років позбавлення волі засуджено сержанта однієї з військових частин на Дніпропетровщині", - йдеться в повідомленні.
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Військовослужбовця, призваного до лав Збройних Сил України за мобілізацією, визнано винним у придбанні і носінні бойових припасів та вибухових речовин без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).
Наприкінці квітня 2016 року, прибувши із зони антитерористичної операції, військовослужбовець отримав короткострокову відпустку за сімейними обставинами та перевозив у своєму багажі понад 700 набоїв різних калібрів, 21 гранату та 12 запалів до них.
Учасника АТО було затримано правоохоронцями на залізничному вокзалі міста Дніпро.