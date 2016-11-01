У Голосіївський монастир прийшли вклонитися грецьким святиням понад 130 тисяч людей

Як повідомляє " Православний спадок України на Святій Горі Афон ", у день 28-ї річниці упокоєння черниці Аліпії (Авдєєвої) – подвижниці, яка особливо шанується православними християнами в Україні, грецька делегація подарувала українцям ікону і черевичок від святих мощей святителя Спиридона Триміфунтського.

Святині привезли настоятель собору святого Спиридона Триміфунтського (Керкіра, Греція) архімандрит Іустинос (Константас) і архімандрит Агафон Дацьйос за підтримки міжнародної громадської організації "День Хрещення Русі".

"Святитель Спиридон є одним з прикладів того, що святі нам допомагають. Святі завжди захищають того, хто правий. Вони допомагають долати труднощі. Ми привезли в дар для благословенного православного народу України один з черевичків, які надягаємо на його чесні мощі. Це благословення завжди буде перебувати тут кожному з вас, хто захоче приїхати і прикластися до святині, яка тут зберігатиметься", - зазначив настоятель собору святого Спиридона архімандрит Іустинос.

Офіційну делегацію в Україні супроводжував виконавчий директор Благодійного фонду "Православний спадок України на Святій Горі Афон" Андрій Ус.

Намісник Голосіївського монастиря архімандрит Ісаакій (Андронік) подякував делегації за подарунок, який прославляє святителя Спиридона.

Серед християн усього світу святитель Спиридон Триміфунтський вважається швидким помічником і покровителем у важких життєвих ситуаціях. Також святий Спиридон відгукується на молитви тих, хто відчуває фінансові труднощі.