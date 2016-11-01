Порошенко доручив Кабміну утворити оргкомітет із вшанування Дня пам’яті жертв голодоморів

Відповідний указ глави держави № 480/2016 від 1 листопада опубліковано на президентському сайті.

«З метою забезпечення належної організації та проведення заходів у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів (26 листопада 2016 року), гідного вшанування пам’яті жертв вчиненого комуністичним тоталітарним режимом геноциду українського народу – Голодомору 1932 – 1933 років, голодоморів 1921 – 1922, 1946 – 1947 років в Україні постановляю: Кабінету міністрів України утворити в десятиденний строк організаційний комітет із підготовки та проведення заходів у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів, залучивши до його складу, зокрема, представників громадського комітету із вшанування пам’яті жертв Голодомору – геноциду 1932 – 1933 років», – йдеться в документі.

Також уряду необхідно розробити, затвердити та забезпечити виконання плану заходів у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів, передбачивши, зокрема:

– проведення 26 листопада за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадськості, духовенства, молоді, дипломатичного корпусу іноземних держав, народних депутатів України, вчених жалобних заходів у місті Києві;

– здійснення методичної, наукової, інформаційно-просвітницької роботи з метою донесення до широкої аудиторії об’єктивної інформації про трагічні події голодоморів, що стали наслідком злочинних дій, вчинених комуністичним тоталітарним режимом;

– організацію тематичних виставок, презентацій, відкритих лекцій, інших публічних заходів, трансляцію теле- та радіопередач, документальних фільмів, художніх творів, відео-, фото- та інших документів, записів свідчень очевидців тощо.

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«На території України 26 листопада 2016 року приспустити Державний прапор України, обмежити проведення розважальних заходів, внести відповідні зміни до програм радіо та телебачення. Оголосити 26 листопада 2016 року о 16.00 загальнонаціональну хвилину мовчання на вшанування пам’яті жертв геноциду українського народу та провести загальноукраїнську акцію «Засвіти свічку», – йдеться в указі президента.

Міністерству закордонних справ доручено забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України заходів у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів, залучення представників дипломатичного корпусу іноземних держав, акредитованого в Україні, до участі в офіційних заходах, які проводитимуться в місті Києві; сприяти представникам української громадськості за кордоном у проведенні заходів з ушанування пам’яті жертв голодоморів в Україні.

Міністерству внутрішніх справ, Національній поліції, Службі безпеки України, обласним, Київській міській державним адміністраціям необхідно ужити заходів із забезпечення публічної безпеки й порядку під час проведення заходів у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів.