В НГУ спростовують повідомлення про затримання на хабарі свого спецназівця: "не є військовослужбовцем"
У Національній гвардії України спростовують інформацію про те, що затриманий на хабарі у зоні АТО військовослужбовець є бійцем спецпідрозділу НГУ "Ягуар".
Як повідомили УНІАН у прес-службі НГУ, інформація про затримання на хабарі бійця вінницького спецпідрозділу "Ягуар" не відповідає дійсності.
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«Затриманий громадянин не є військовослужбовцем Національної гвардії України. Його було звільнено із лав гвардії ще 3 жовтня 2016 року відповідно до статті 26 ч.6 пункту «е» Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» (через службову невідповідність). За час проходження служби він зарекомендував себе з негативного боку та мав дисциплінарні стягнення. До спецпідрозділу "Ягуар" не належав», - повідомили у прес-службі.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у прес-центрі СБУ поінформували про затримання у зоні АТО на хабарі бійця спецпідрозділу «Ягуар» Нацгвардії.
«Спецпризначенець вимагав від торгівця наркотиками 2,5 тис. грн за непритягнення його до кримінальної відповідальності», - йшлося у повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.