В районі АТО затримано на хабарі спецпризначенця Нацгвардії

14:59, 03 листопада 2016
Інциденти
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Спецпризначенець вимагав від торговця наркотиками 2,5 тисяч гривень.

Спецпризначенець вимагав гроші від торгівця наркотиками / ssu.gov.ua

Бійця спецпідрозділу «Ягуар» Національної гвардії затримала на хабарі Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою Луганського гарнізону у районі проведення АТО.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

«Спецпризначенець вимагав від торгівця наркотиками 2,5 тис. грн за непритягнення його до кримінальної відповідальності», - йдеться в повідомленні.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії. Затриманому повідомлено про підозру.

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