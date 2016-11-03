В районі АТО затримано на хабарі спецпризначенця Нацгвардії
14:59, 03 листопада 2016Інциденти
598 1
Спецпризначенець вимагав від торговця наркотиками 2,5 тисяч гривень.
Спецпризначенець вимагав гроші від торговця наркотиками / ssu.gov.ua
Бійця спецпідрозділу «Ягуар» Національної гвардії затримала на хабарі Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою Луганського гарнізону у районі проведення АТО.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.
«Спецпризначенець вимагав від торгівця наркотиками 2,5 тис. грн за непритягнення його до кримінальної відповідальності», - йдеться в повідомленні.
Читайте такожНа Дніпропетровщині на хабарі у розмірі 40 тисяч гривень затримали податківця
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії. Затриманому повідомлено про підозру.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter