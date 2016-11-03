В районі АТО затримано на хабарі спецпризначенця Нацгвардії

Бійця спецпідрозділу «Ягуар» Національної гвардії затримала на хабарі Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою Луганського гарнізону у районі проведення АТО.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

«Спецпризначенець вимагав від торгівця наркотиками 2,5 тис. грн за непритягнення його до кримінальної відповідальності», - йдеться в повідомленні.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії. Затриманому повідомлено про підозру.