В аеропорту затримали "тітушку", якого підозрюють у викраденні та катуванні людини під час Євромайдану

В Борисполі правоохоронці в аеропорту затримали одного з «тітушок», якого підозрюють у викраденні та катування людини. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Мова йде про викрадення 21.01.2014 року зі станції метро «Петрівка» в Києві потерпілого, якого «незаконно утримували спочатку у салоні автобусу нападників, а в подальшому у палатці в лісопосадці, неподалік від станції метро «Бориспільська», де до потерпілого застосовувалося фізичне та психологічне насильство».

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Підозрюваного доставлять до Печерського районного суду м. Києва, для клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що за результатами розслідування кримінальних проваджень за фактами нападів «тітушок» на учасників акцій протесту та окремих громадян, викрадення активістів та катувань, у тому числі вчинених представниками угруповання «Оплот» під керівництвом Є. Жиліна, повідомлено про підозру 10 цивільним особам, так званим «тітушкам», з яких 5 перебувають у розшуку, відносно 5 осіб обвинувальні акти скеровано до суду, з яких 3 засуджено до позбавлення та обмеження волі.

Досудове розслідування стосовно організаторів та виконавців вчинених злочинів під час цих подій триває.