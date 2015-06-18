Бійців роти "Торнадо" заарештували за скоєння низки тяжких злочинів - ГПУ

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, досудовим розслідуванням встановлено, що командир роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо» ГУ МВС України у Луганській області у період з січня до середини березня 2015 року з метою вчинення тяжких злочинів на території дислокації батальйону у Привіллі Луганської області, у тому числі незаконного позбавлення волі та викрадення місцевих жителів та їхнього катування, створив злочинну організацію з числа підлеглих йому міліціонерів роти у кількості понад 10 осіб.

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Учасники злочинної організації підшукали місце у підвальному приміщенні для утримання доставлених місцевих жителів, заготовили і пристосували засоби для вчинення насильницьких дій, завдання побоїв, катування, спричинення тілесних ушкоджень особам, які підлягали утриманню у підвалі.

З 13 березня по 2 квітня вони незаконно позбавили волі щонайменше 10 людей. У ході незаконного позбавлення волі вони зазнали жорстоких катувань з боку міліціонерів роти.

За вчинення зазначених особливо тяжких кримінальних правопорушень 17 червня у Сєверодонецьку, Дніпропетровську, Львові та Києві слідчі Головної військової прокуратури на підставі відповідних рішень суду затримали вісьмох активних учасників злочинної групи, в тому числі організатора.

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У ході проведення першочергових слідчих дій затримані вчинили спробу втечі, яка була припинена працівниками Головної військової прокуратури та МВС України.

Того ж дня за результатами розгляду клопотань Генеральної прокуратури України суд усім підозрюваним обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

При цьому особовий склад роти міліції «Торнадо» відмовився виконувати законні вимоги слідчих та під погрозою застосування зброї не дав можливості провести обшуки за місцем розташування роти, де можуть перебувати знаряддя катування і спричинення тілесних ушкоджень особам, які незаконно позбавлені волі, самі особи, а також зброя і боєприпаси, якими члени злочинної групи незаконно заволоділи. Тривають заходи для проведення цих обшуків.

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У Генпрокуратурі зазначили, що провадження відкрито за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу), ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.